أخبار مصر - حمودة كامل

صرح المستشار أحمد ابو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية بان سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً مساء الاثنين 16 ابريل الجاري من “بول سوليفان” القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي تناول التطورات الاخيرة في سوريا. وقد استعرض الوزير شكري خلال الاتصال تقييم مصر للتصعيد العسكري علي المسرح السوري، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود من اجل دفع العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية وفقاً للمرجعيات الدولية تحت رعاية الامم المتحدة.

وأضاف ابو زيد، أن وزير الخارجية أكد خلال الاتصال على رفض مصر الكامل لاستخدام اسلحة محرمة دوليا على الأراضي السورية، مشيراً إلى موقف مصر الثابت في هذا الشأن، ومطالباً بإجراء تحقيق دولي شفاف للتحقق من صحة استخدام السلاح الكيميائي في سوريا. وقد اتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة بهدف توجيه دفعة للعملية السياسية وتشجيع جميع الاطراف على الانخراط الإيجابي في المفاوضات.