نيون - أ ش أ

فاز النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك على هدفه المميز بمباراة الإياب في مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على موقعه الرسمي اليوم /الاثنين/ أن هدف صلاح، الذي ساهم في فوز “الريدز” على “السيتزنز” بنتيجة (2 – 1)، حاز على أكثر تفاعلات وتفضيلات من رواد الموقع بنسبة بلغت 39%.

كما حصل هدف اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني، في مرمى يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الثمانية على نسبة 30% من التفاعلات، في حين جاء هدف أليكس أوكسليد شامبرلين لاعب ليفربول في مرمى “السيتي” بمباراة الذهاب في المركز الثالث بنسبة 14%، ثم هدف نجم يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش في مباراة الإياب أمام الريال رابعا بنسبة 10%.