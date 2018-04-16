شرم الشيخ - أ ش أ

أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، أن قطار تنمية سيناء انطلق ولن يتوقف، مشيرا إلى أن تنمية سيناء ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة القادمة.

وقال فوده – خلال زيارته إلى مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ التي اصطحب فيها المشاركين في المؤتمر الثالث للدواء والغذاء – إن الفترة القادمة ستشهد تطورا ملحوظا في القطاع السياحي، وستشهد المدينة تدفقا سياحيا كبيرا، مضيفا أن مسجد الصحابة تحول إلى مزار سياحي، وتمتع بشهرة عالمية نظرا لتصميمه الفريد.

وأوضح أنه تم افتتاح المسجد قبل أقل من عام تقريبا ويتوسط منطقة تجارية حيوية، ما جعل المسجد مزارا سياحيا يقصده السائحون، بعد أن كانت المنطقة مقصدا تجاريا للضيوف الأجانب بغرض شراء الهدايا ذات الطابع الفرعوني والأثري.

وساهم المسجد في إضفاء طابع سياحي ديني على مدينة شرم الشيخ، التي تعرف حول العالم بأنها مقصد ترفيهي يرتبط بسياحة الشواطئ والاحتفالات، لافتا إلى أن المسجد صمم بأيادي مصرية وبطابع معماري فريد ومتعدد الأنماط، مشيرا إلى أن إدارة المسجد توفر مطبوعات بالعديد من اللغات (الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية، والروسية، والبرتغالية، والإيطالية، والصينية)، وجميعها تشرح للسائحين أسس الإسلام الصحيح.

وأوضح المحافظ أنه وبسبب طبيعة مدينة شرم الشيخ السياحية والتي تجذب جنسيات عدة، احتل “المركز الثقافي الإسلامي” مساحة كبيرة في طبيعة عمل مسجد الصحابة، إذ يشغل 4 أدوار، ويضم نخبة من الأئمة المميزين والمتخصصين في الدعوة باللغة الإنجليزية والفرنسية، منوها بأنه من المقرر كذلك ينضم أئمة متقنون للغة الألمانية.