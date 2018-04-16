أخبار مصر- د. هند بدارى

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أهمية تضافر الجهود بين الجهات والمؤسسات المعنية لتوفير مناخ استثماري مناسب للمستثمرين ورواد الأعمال بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

جاء ذلك خلال مشاركته في اليوم الثاني لندوة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين “الواقع وأحلام الشباب” التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بقرية أسيوط للإبداع بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة

وأوضحت أماني مؤمن مساعد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تعمل على توفير أراض صناعية ومجمعات صناعية صديقة البيئة هادفة لتعميق الصناعة وتحسين المنافسة وتنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي وتنمية صناعة الاقتصاد الأخضر وتنفيذ مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائى خلال الربع الاخير من العام .

وأشار علي حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط للصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى بعض المعوقات التي تواجه الاستثمار في الصعيد والمشاكل التي تواجة المصانع والمستثمرين كـ (الشباب والجدد وصغار المستثمرين، ولفت إلى أن محافظات الصعيد لم تستفد بأكثر من 1% من مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورصده ل 200مليار جنيه لها.