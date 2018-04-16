دمنهور - أ ش أ

نجحت مديرية أمن البحيرة بقيادة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ايتاى البارود.

فقد أسفرت الجهود المتواصلة للمديرية، والاستعانة بحكماء القرية وشيوخ الأزهر وعقلاء وكبار العائلتين وأعضاء بمجلس النواب، عن عقد جلسة صلح اليوم الاثنين بين عائلتي (عابدين والجيار) بقرية ششت الأنعام التابعة لمركز ايتاي البارود، كللت بالنجاح في إنهاء الخصومة.

ويرجع سبب الخلاف بين العائلتين إلى حدوث مشاجرة بسبب الجيرة، نتج عنها وفاة شخص من العائلة الأولى.