أخبار مصر- د.هند بدارى

افتتح اليوم أ.د. فتحي الشرقاوي نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب و أ.د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مهرجان أسبوع الشعوب والذي يقام سنوياً برعاية أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة .

أكد أ.د. فتحي الشرقاوي أن مهرجان أسبوع الشعوب يعد أكبر حدث ثقافي بجامعة عين شمس حيث يشهد استعراض ثقافات الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم و عاداتهم و يعد فرصة جيدة للتعارف بين هؤلاء الطلاب و غيرهم بما يخفف من احساسهم بالاغتراب خارج أوطانهم .

وأوضحت ا.د. هند الهلالي مدير وحدة التحرش بالجامعة ومنسق المهرجان أن هذا العام يشهد مشاركة عدد من الدول منها السودان وجزر القمر ومالى واليابان و جيبوتي و العراق و سلطنة عمان و المملكة العربية السعودية ومصر وماليزيا ويستمر علي مدار 4 أيام حتي الخميس القادم الموافق 19من أبريل .

يذكر أن جامعة عين شمس شاركت بجناحين أحدهما لجوالة الجامعة و الآخر لمركز البرديات و النقوش فضلا عن مشاركة الجناح المصري بخيمة كبري تحمل شعار ” مصر أهل الكرم”.