واشنطن - أ ف ب

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين مقتل سبعة سجناء وإصابة 17 آخرين في أحداث شغب في سجن يخضع لحراسة مشددة في ولاية ساوث كارولينا في أحد أكثر أعمال الشغب دموية في البلاد منذ عقود.

ووقع شجار بين سجناء مساء الأحد في مؤسسة لي الإصلاحية في بيشوبفيلي في ساوث كارولينا وتم السيطرة على النزلاء نحو الثالثة صباح الاثنين.

وذكرت إدارة المؤسسات الإصلاحية في ولاية ساوث كارولينا على تويتر أن “الحادث أسفر عن احتياج 17 نزيلا لرعاية طبية خارجية ومقتل سبعة”، مشيرة إلى أن الاشتباكات وقعت بين نزلاء في ثلاثة عنابر.

وتابعت أن كافة حراس السجن وقوات القانون التي تعاملت مع الحادث “بأمان”.