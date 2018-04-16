الكويت - أ ش أ

انطلقت مساء اليوم /الإثنين/ فعاليات الدورة السادسة للمهرجان العربي لمسرح الطفل، والتى تستضيفها الكويت على مدار أسبوع، على مسرح الدسمة، تحت رعاية وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الكويتى الوطنى للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري.

وبدأت فعاليات المهرجان من خلال افتتاح معرض فني يستمر طوال أيام المهرجان، تلاه العرض المسرحى الرئيسى فى حفل الافتتاح، والذى جاء بعنوان (حديث سندباد)، فيما سيتم عرض المسرحيات الأربع الأخرى التى وقع اختيار لجنة التحكيم عليها للمشاركة خلال أيام المهرجان المقبلة.

وتتضمن أجندة المهرجان العديد من الأنشطة المتنوعة للأطفال، وتشمل الرسم، والقراءة، والكتابة، والمسابقات، والتى ستكون قبل بدء جميع العروض بساعتين، بينما يقام على هامش المهرجان، وعلى مدار خمسة أيام، ورشة لصناعة دمى القفاز، إضافة إلى محاضرة بعنوان (مسرح الطفل العربي بين التقليد والتجديد) تلقيها الدكتورة الجزائرية جميلة الزقاي.

تجدر الإشارة الى أن العروض المشاركة فى المهرجان، الذى يختتم أعماله فى الثانى والعشرين من أبريل الجارى، تتنافس فيما بينها على أربع جوائز مادية، قيمة كل منها 7 آلاف دينار كويتي (نحو 23 ألف دولار أمريكي).