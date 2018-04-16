القاهرة- أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ حمودة كامل

تعزيزا للتعاون والتنسيق العسكري والأمني للقوات العربية المشاركة من 25 دولة في تدريب درع الخليج المشترك.. وتأكيدا لاستعدادها للتصدي لمختلف التحديات والمخاطر التي تتعرض لها المنطقة وحماية مقدرات شعوبها.. وإظهارا لقدراتها على التخطيط وتنفيذ عمليات برية وجوية وبحرية مشتركة لحماية المصالح الحيوية ومكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات والعدائيات التي تستهدف أمن واستقرار منطقة الخليج العربي و الشرق الأوسط.. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، والقادة العرب المشاركين بالقمة العربية فعاليات المناورة الختامية لعملية تدريب درع الخليج المشترك، بمدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية

الرئيس السيسي والملك سلمان يشهدان ختام تدريب “درع الخليج”

السيسي يشيد بكفاءة القوات المشاركة في “درع الخليج المشترك 1”

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادما من السعودية

وفي سياق منفصل..

صرح المستشار أحمد ابو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية بان سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً مساء الاثنين 16 ابريل الجاري من “بول سوليفان” القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي تناول التطورات الاخيرة في سوريا

شكري يتلقى اتصالاً من القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي

ومحليا..

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتكثيف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضخ كميات مضاعفة من اللحوم والدواجن والسلع الأخرى اعتبارا من أول مايو وحتى انتهاء شهر رمضان

اسماعيل يوجه بضخ كميات من السلع الغذائية استعدادا لرمضان

أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، والتعليم الفني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق علي استراتيجية تطوير للتعليم

شوقي: الرئيس السيسي يوافق على “استراتيجية” تطوير التعليم

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقى أنه يتم حاليا مناقشة ضم التعليم العام مع التعليم الأزهري وفقا لنظام التعليم الجديد

شوقي: بحث ضم التعليم العام مع الأزهري

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقدير الدولة للدور الوطني الهام لعمال مصر

رئيس الوزراء يشدد على أولوية تطوير القاعدة الصناعية

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء -اليوم الاثنين- اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية

اسماعيل يترأس اجتماع لجنة تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية

اكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن الجيش المصري سيظل ركيزة للقيم والمبادئ ونموذجا للعمل بكل تفاني وإخلاص من اجل الوطن

وزير الدفاع: الجيش سيظل ركيزه للقيم ونموذجا للعمل

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري صباح غد الثلاثاء إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا لبحث العلاقات الثنائية مع بوروندي وسبل تعزيزها

شكرى يزور بوروندي غدا لمناقشة القضايا الإقليمية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأثنين، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 “بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء” نهائيا

نهائيا…البرلمان يقر تعديلات قانون مرتبات أعضاء الحكومة والمحافظين

اكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن الدولة تقف وراء استثماراتها بكل قوة وتدعمها من أجل توفير احتياجات المواطن وخاصة في قطاع الأدوية

الصحة: الدولة تدعم استثماراتها لتوفير احتياجات المواطن

أعلنت دار الإفتاء المصرية -اليوم الإثنين- أن غدا الثلاثاء هو أول أيام شهر شعبان للعام الهجري 1439، وأن اليوم هو المتمم لشهر رجب

الإفتاء: غدا الثلاثاء أول أيام شهر شعبان

وعالميا..

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث فرض سلسلة عقوبات جديدة على روسيا

البيت الأبيض: ترامب يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم / الاثنين، عدة غارات جوية استهدفت تعزيزات للحوثيين غربي محافظة تعز

مقاتلات التحالف العربي تستهدف الحوثيين في تعز

قتل 7 سجناء على الأقل, وأصيب 17 آخرون; جراء أعمال شغب امتدت لساعات في سجن شديد الحراسة بولاية كارولينا الجنوبية

مقتل وإصابة 24 سجينا في أعمال شغب بسجن أمريكي

أعلن حزب العمال الكردستاني،اليوم الاثنين،مقتل وإصابة 16 جنديا تركيا شمال أربيل بثلاث عمليات على مواقع للجيش التركي

“العمال الكردستاني”: مقتل وإصابة 16 جنديا تركيا شمال أربيل

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف – اليوم الاثنين – أن “الضربة الثلاثية” لن تبقى دون عواقب

لافروف: “الضربة الثلاثية” ضد سوريا لن تبقى دون عواقب

أعلنت لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية في جمهورية الجبل الأسود – اليوم الإثنين – أن زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم ميلو جوكانوفيتش، فاز في الانتخابات

لجنة الانتخابات بالجبل الأسود تعلن فوز جوكانوفيتش بالرئاسة بنسبة 53.9%

أكد نائب وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد – اليوم الإثنين – أن بلاده على استعداد تام للتعاون وتوفير كل التسهيلات اللازمة لوفد تقصي الحقائق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقيام بمهامه

الخارجية السورية: مستعدون للتعاون مع وفد منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”

قتل 37 من مسلحي طالبان على يد قوات أجنبية وأفغانية في عاصمة إقليم فراه غرب أفغانستان

مقتل 37 من طالبان واصابة شرطيين غرب أفغانستان

واقتصاديا..

رفع البنك الدولي اليوم الاثنين توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1% عام 2018، صعودا من 2.3% في 2017

البنك الدولي يرفع توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط إلى 3.1% في 2018

أفاد البنك الدولي اليوم الاثنين بان معدلات نمو الاقتصاد المصري شهدت تحسنا ملحوظا في الفترة الحالية

البنك الدولي: تحسن ملحوظ في معدلات نمو الاقتصاد المصري

طرحت وزارة المالية اليوم الإثنين سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه

“المالية” تطرح سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه

صعدت اسعار الذهب في الاسواق المصرية مقابل تراجعها باكرا اليوم الاثنين لتستقر عند أسعار السبت الماضي

استقرار اسعار الذهب محليا

أشاد دافيد كارول رئيس الاتحاد الدولي للغاز بالإنجازات التي تحققت بصناعة البترول المصرية, والغاز على وجه الخصوص

رئيس الاتحاد الدولي للغاز يشيد بإنجازات قطاع البترول

اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه عن شهر مارس 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام

4.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة لعدة هيئات وجهات الحكومية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات محدودة لدى إغلاق تعاملات الاثنين، واجتذبت الاسهم الصغيرة السيولة من نظيراتها القيادية

ارتفاعات محدودة بالبورصة..وأسهم الافراد تجذب السيولة

ورياضيا..

رشحت الصفحة الرسمية للدوري الإسباني لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كلا من محمد صلاح نجم المنتخب المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لهذا العام

صفحة الدوري الإسباني ترشح صلاح ورونالدو وميسي للكرة الذهبية

تعادل فريق الاتحاد السكندري مع ضيفه طلائع الجيش سلبيا في المباراة التي جمعتهما اليوم /الاثنين/ باستاد برج العرب

الاتحاد السكندري وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا في الدوري الممتاز

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة غدا

إكرامي وأزارو في قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي انه تم تجديد عقد كريم “نيدفيد” لاعب الفريق الأول لمدة خمس سنوات

الأهلي يجدد عقد كريم “نيدفيد” لمدة خمس سنوات

أشار الموقع الرسمي لليويفا بأن المصرى محمد صلاح هو الاعلى تهديفا فى جميع الدوريات الاوربية حتى الان حسب نقاط قوة الدورى الانجليزى الذى يتصدر هدافى البطولة برصيد 30 هدف

اليويفا: محمد صلاح الاعلى تهديفا فى أوروبا

تصدر الإسباني رافائيل نادال التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم الاثنين للأسبوع الثالث على التوالي, متفوقا على السويسري روجيه فيدرير

نادال يواصل التربع على عرش التصنيف العالمي للتنس

وفي التقارير المصورة..

التقى وزير الدفاع مع الدارسين بالمعاهد التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس

وزير الدفاع يلتقي الدراسين بالمعاهد التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس

وفي نشرة المساء..