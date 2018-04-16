الإسكندرية - أ ش أ

تعادل فريق الاتحاد السكندري مع ضيفه طلائع الجيش سلبيا في المباراة التي جمعتهما اليوم /الاثنين/ باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات المباراة ولم يتميز فريق عن الآخر طوال اللقاء، كما فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي لاحت لهما أمام المرمين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبتلك النتيجة، يصبح رصيد الاتحاد السكندري 40 نقطة في المركز العاشر، ويرتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 37 في المركز الـ 13.