نشرة المساء من أخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
وزير التعليم: السيسي يتحمل تكلفة “التابلت” بالنظام التعليمي الجديد
“تشريعية النواب” توافق على تعديل قانوني”أملاك الدولة”
عبدالعال: نعتز بعلاقاتنا مع إيطاليا وحريصون على تطويرها
الإفتاء: غدا الثلاثاء أول أيام شهر شعبان
“اتصالات النواب” توافق على قانون “مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات”
إحالة أوراق عاطلين للمفتي لقيامهما باغتصاب طفل وقتله بالاسكندرية
خالد بدوى: نسعى لتطوير الشركات الخاسرة واستثمار مواردها
وزير الدفاع: الجيش سيظل ركيزه للقيم ونموذجا للعمل
إقامة 4 مشروعات بالمنطقة الحرة بالسويس بتكلفة 10.7 مليون دولار
جمعة يحيل ملف بيع أسهم هيئة الأوقاف ببنك الإسكان للنائب العام
السجن المشدد لـ13 متهما لاستيلائهم على أموال من البنك الأهلي
رئيس الوزراء يشدد على أولوية تطوير القاعدة الصناعية
اسماعيل يترأس اجتماع لجنة تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية
البابا تواضروس يستقبل أعضاء “الوطنية للانتخابات” بالكاتدرائية
نهائيا…البرلمان يقر تعديلات قانون مرتبات أعضاء الحكومة والمحافظين
وزير التعليم العالى يتففد منشآت جديدة بجامعة السادات
الحكومة: تعديل قانون مرتبات الوزراء يتعلق بـ50 شخصا
الإمام الأكبر: مساعدة اللاجئين الفلسطينيين واجب إنساني وأخلاقي
السيسي يشيد بكفاءة القوات المشاركة في “درع الخليج المشترك 1”
“الجوازات”تستقبل عددا من كبار السن لتقديم التسهيلات اللازمة لهم
عبد العال: تعديل قانون مرتبات الوزراء تقنين لوضع قائم
شوقي: الرئيس السيسي يوافق على “استراتيجية” تطوير التعليم
الصحة: الدولة تدعم استثماراتها لتوفير احتياجات المواطن
روسيا تتهم بريطانيا بالوقوف وراء سيناريو الهجوم الكيميائي في دوما
فرنسا تؤكد علي أولوية تفكيك البرنامج الكيماوي السوري
لافروف: “الضربة الثلاثية” ضد سوريا لن تبقى دون عواقب
البنك الدولي يرفع توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط إلى 3.1% في 2018
مديريات التموين تواصل تسلم الأقماح من المزارعين بالمحافظات
تخفيضات على رحلات مصر للطيران خلال ابريل
وزير المالية يشارك فى اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين
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