الرياض - أ ش أ

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس،والتبرع بمبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأكد العثيمين – اليوم الاثنين- أن هذا الدعم يأتي امتدادا للمواقف التاريخية الثابتة والدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة السعودية الحكيمة للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح العثيمين أن تسمية القمة العربي بـ “قمة القدس” يأتي تأكيدا على مكانة مدينة القدس لدى العالم العربي والإسلامي،ويدعم ويسند جهود المنظمة وأعمالها والتي أسست من أجل القدس الشريف.