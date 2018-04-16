واشنطن - أ ش أ

قتل 7 سجناء على الأقل, وأصيب 17 آخرون; جراء أعمال شغب امتدت لساعات في سجن شديد الحراسة بولاية كارولينا الجنوبية، بجنوب شرق الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنته إدارة الإصلاح بالولاية، اليوم الإثنين.

وأوضح مسئولون أمريكيون ، أن شجارات عدة اندلعت بين السجناء داخل 3 عنابر احتجاز مختلفة في مؤسسة “لي” الإصلاحية عند الساعة 7:15 من مساء الأحد بالتوقيت المحلي، موضحين أن السلطات احتاجت أكثر من 7 ساعات ونصف لتأمين السجن.

وأشارت إدارة الإصلاح إلى عدم وجود أي من أفراد الشرطة أو طاقم السجن بين صفوف القتلى أو المصابين.