بغداد - أ ش أ

أعلن حزب العمال الكردستاني،اليوم الاثنين،مقتل وإصابة 16 جنديا تركيا شمال أربيل بثلاث عمليات على مواقع للجيش التركي.

وذكر الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني -في بيان – إن القوات هاجمت مواقع الجيش التركي في منطقة ليلكان بمنطقة برادوست الحدودية شمال أربيل،موضحا أن القوات نفذت 3 عمليات متفرقة بالمنطقة ذاتها.

وأضاف البيان أن العمليات الثلاث أسفرت عن مقتل 14 جنديا وإصابة اثنين آخرين بجروح فضلا عن تدمير موقع للجيش.

وكان الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني قد أعلن في وقت سابق تنفيذ عدة هجمات ضد الجيش التركي في ناحية سيدكان الحدودية شمال أربيل،وفي المقابل يواصل الجيش التركي إقامة المواقع العسكرية لقواته وقصف مواقع مسلحي العمال الكردستاني بشكل مكثف.