القاهرة - أ ش أ

تحيي كل من الفنانات غادة شاكر ومارسيل متى وأمانى منير,مساء غد “الثلاثاء”، حفلا موسيقيا، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتقدم كل من العازفات مارسيل متى,غادة شاكر وأمانى منير ، أمسية للموسيقى الكلاسيكية تعزفن خلالها على آلة البيانو لعدد من الأعمال العالمية لـ (موتسارت،شوبان،برامز، تشايكوفسكي،شتراوس،ديبوسى) وغيرهم .

جدير بالذكر أن الفنانة غادة شاكر تخرجت في كونسرفتوار القاهرة عام 1991، ودرست البيانو من خلال منحة الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، في أكاديمية فرايبورج العليا بألمانيا.

وحصلت العازفة على الدكتوراه عام 1996، وشاركت في العديد من الحفلات كصوليست، ومع موسيقى الحجرة في القاهرة والإسكندرية وروما وفرايبورج بألمانيا وبلونى بسويسرا، وهى الآن مدرس بكونسرفتوار القاهرة.