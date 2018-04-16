السويس-أ ش أ

أعلن محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد إقامة 4 مشروعات بالمنطقة الحرة العامة بالسويس، بإجمالي تكاليف استثمارية قدرها 10.7 مليون دولار، وهو ما يوفر 300فرصة عمل للشباب.

وصرح المحافظ – عقب اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة اليوم الاثنين بحضور رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة عادل هاشم الغول – إنه تمت الموافقة على عدة تعديلات لعدد من المشروعات القائمة بلغت 51 تعديلا خاصة بتغيير النشاط وبنود العقود والشكل القانوني للمشروع.

وأضاف المحافظ أن مجلس إدارة المنطقة الحرة وافق على اعتماد التكاليف الاستثمارية لـ19 مشروعا، وإلغاء 8 موافقات لبعض المشروعات السابقة، وتم تأجيل الموافقة على مشروعين: الأول لبناء السفن، والثاني لتجميع وتخزين وصيانة كافة أجهزة الحاسب الآلي، لحين استكمال دراسة اللجنة الفنية.

وأشار إلى أهمية الحصول على الموافقات من جهاز شئون البيئة لأي مشروع يقام بالمنطقة الحرة، وتقسيم المنطقة إلى قطاعات لكل نشاط أو مجال، مطالبا بتعيين أبناء المحافظة في المشروعات الجديدة، مكلفا جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة بالمتابعة والتنسيق مع المنطقة والشركات.

وأكد المحافظ أهمية تقديم خدمة متميزة للمستثمرين وتشجيع الاستثمار لجذب المشروعات بالمنطقة الحرة بالسويس لتوفير عمالة بالمشروعات والمساهمة في زيادة الدخل القومي.