واشنطن - أ ش أ

رفع البنك الدولي اليوم الاثنين توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1% عام 2018، صعودا من 2.3% في 2017.

وتوقع البنك – في أحدث إصدار من “تقرير المرصد الاقتصادي” الذي تصدره إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي – زيادة معدل النمو على نطاق واسع، بفضل البيئة الاقتصادية العالمية المواتية, بالإضافة إلى استقرار أسعار سوق النفط عند مستوى مرتفع قليلا، واستئناف أعمال إعادة الإعمار مع انحسار الصراعات.

واوضح نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم ان ثمة أسباب تبعث على الإحساس بتفاؤل مشوب بالحذر، لكن المخاطر الناجمة عن الصراعات وارتفاع مستويات المديونية ما زالت قائمة, وما زالت آفاق فرص العمل التي يواجهها الشباب قاتمة، وتتيح الآفاق الاقتصادية الإيجابية فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات من أجل إطلاق إمكانيات القطاع الخاص كمحرك للنمو وخلق الوظائف”.

وفي التقرير ذاته، توقع البنك ارتفاع معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 3% في 2018، أي ضعفي مستواه في 2017، على خلفية تحسن الأداء الاقتصادي لبلدان مجلس التعاون الخليجي.