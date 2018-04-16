الاسكندرية -أ ش أ

نظمت جامعة الإسكندرية -اليوم الاثنين- بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بطولة الجامعات المصرية للكاراتية “دورة الشهيد الرفاعي الـ45” بالصالة المغطاه بالنادي الاوليمبي بمشاركة 27 جامعة حكومية.

وأقيمت بطولة الجامعات المصرية للكاراتية تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمشاركة 184 طالب و 138 طالبة وتستمر لمدة ثلاثة ايام.

بدأت البطولة بالسلام الجمهوري تبعها طابور عرض للجامعات المشاركة ثم مسابقات الكاتا الفردي وتستمر مسابقات البطولة تباعآ حتى نهاية الدورة بعد غد “الاربعاء”.

يشار إلى أن جامعة الإسكندرية تشارك ب الـ10 أوزان مختلفة من بينهم 4 أبطال عالم.