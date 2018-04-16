واشنطن - أ ش أ

أفاد البنك الدولي اليوم الاثنين بان معدلات نمو الاقتصاد المصري شهدت تحسنا ملحوظا في الفترة الحالية.

وأرجع البنك في تقرير “المرصد الاقتصادي” – الذي تصدره إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي عن المنطقة – هذا النمو إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج, إضافة إلى ارتفاع عائدات قطاع السياحة, ونمو حركة الصادرات.

ونوه البنك بأن تعافي الاقتصاد المصري سيدفع معدل النمو في الدول المستوردة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 4% في المتوسط في الفترة من 2018 إلى 2020.