يريفان - أ ش أ

اشتبكت قوات الشرطة الأرمينية – اليوم الاثنين – مع متظاهرين مناهضين للحكومة في العاصمة يريفان; ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن قرابة عشرة آلاف متظاهر نظموا مسيرة نحو مقر البرلمان في يريفان،قبل أن تواجههم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وأضافت الشبكة أن المتظاهرين قطعوا الطرق للإعراب عن اعتراضهم على شغل رئيس البلاد السابق سيرج سركسيان منصب رئاسة الوزراء.

ومن المقرر أن يوافق البرلمان الأرميني على تعيين سركسيان رئيسا للوزراء غدا الثلاثاء،بعدما انتهت فترتيه الرئاسيتين العام الجاري،وسيتم تقليص صلاحيات الرئيس في مقابل منح سلطات أكبر لرئيس الوزراء.

وترى المعارضة هذا التحرك محاولة من سركسيان للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى،وتعهدت على خلفية ذلك بالتظاهر على مدار الساعة.