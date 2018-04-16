اخبار مصر - حمودةكامل

أكد اللواء مجدى حجازى أن أسوان هى من أولى المحافظات التى بدأت فى جنى وتوريد حصاد القمح حيث وصلت بشائر الموسم الحالى من المزارع بأكثر من 2600 طن حتى الآن.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ أسوان بمشروع شباب الخريجين بقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة لمتابعة مستوى الاداء ونسب ومعدلات حصاد محصول القمح ، ويضم المشروع 5 قري تشمل 2813 أسرة من شباب الخريجين وصغار المنتفعين والمزراعيين يقومون بزراعة حوالى 17.8 ألف فدان بمختلف المحاصيل الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تقديم جميع التسهيلات للمزارعيين لانتظام إستلام كافة كميات القمح من المحصول الخاص بهم وخاصة أن الطاقة الإستعابية للصوامع بإجمالى 96،4 ألف طن جاهزة لتخزين كافة كميات الأقماح الواردة من النقرة والقوات المسلحة وهى تكفى إحتياجات محافظة أسوان والمحافظات المجاورة .