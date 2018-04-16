بورسعيد - أ ش أ

بحث اللواء بحري عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية مع وفدا من شركة SCHAEFFLER الألمانية المتخصصة في صناعة وتطوير محركات السيارات والقطارات , فرص الاستثمار بالمنطقة.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم الاثنين أن الوفد ضم راينر ليندر المدير التنفيذى للشركة بمنطقة أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا وتوبيس كريسر مدير المبيعات بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنى عبود ممثل وزارة التجارة والصناعة.

ورحب اللواء عبدالقادر درويش بالوفد معربا عن سعادته باهتمام الشركات الألمانية بزيارة المنطقة ورؤية حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وما تشهده مصر من إصلاحات وقرارات اقتصادية من شأنها دفع عملية الاستثمار بالمنطقة.

وقدم اللواء بحري عبدالقادر درويش شرحا تفصيليا عن المنطقة الاقتصادية والأعمال المقامة في منطقة شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية واللوجستية.

ومن جانبه .. قال راينر ليندر المدير التنفيذى للشركة : إن الشركة متخصصة في توريد وتطوير محركات السيارات والقطارات وقطع الغيار الحديثة الصديقة للبيئة وتبلغ أرباحها السنوية 14 مليار يورو ولديها 170 فرعا في 50 دولة حول العالم ويعمل بها أكثر من 89 ألف موظف , مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة ضخ الأستثمارات في مصر عن طريق التعاون مع الهيئة الاقتصادية , منوها بما تتمتع به المنطقة من حوافز استثمارية وموقع فريد.

وقام الوفد بجولة بحرية في قناة السويس والأرصفة الجديدة حيث شاهد معدلات تنفيذ الأعمال على أرض الواقع وكذلك معاينة المنطقة الصناعية وعمليات تحسين التربة كما زار أنفاق جنوب بورسعيد.