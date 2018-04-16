واشنطن- رويترز

كشفت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين ان الولايات المتحدة حظرت على الشركات الأمريكية بيع معدات اتصالات إلى زد.تي.إي كورب الصينية، بعدما قامت الشركة الصينية بشحن معدات اتصالات بشكل غير مشروع إلى إيران وكوريا الشمالية.

وفي العام الماضي، أقرت الشركة الصينية أمام محكمة اتحادية في تكساس بالتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية عن طريق الشحن غير المشروع لبضائع وتكنولوجيا أمريكية إلى إيران. ودفعت الشركة غرامات قدرها 890 مليون دولار إضافة إلى 300 مليون دولار أخرى قد يتقرر فرضها.

وفي إطار الاتفاق تعهدت زد.تي.إي التي مقرها شنتشن بتسريح أربعة موظفين كبار ومعاقبة 35 آخرين عن طريق خفض مكافآتهم أو توجيه لفت نظر حسبما أبلغ مسؤولون كبار بوزارة التجارة رويترز. لكن الشركة الصينية أقرت في مارس آذار بأنها اكتفت بفصل الموظفين الأربعة الكبار دون معاقبة الخمسة والثلاثين الآخرين.