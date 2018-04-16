اخبار مصر - سماء المنياوى

يقيم متحف الفن الإسلامي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 24/4/2018، معرض اللوحات الفوتوغرافية “عدسة” بمتحف المكتبة بمكتبة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية

وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، أن هذه هي الجولة الثالثة للمعرض منذ افتتاحه في شهر أكتوبر الماضي بعد إعلان متحف الفن الإسلامي عن مسابقة للتصوير الفوتوغرافي في شهر أغسطس، وتقدم لها 285 فنان تم اختيار 39 فنان منهم، وبعدها قرر نقل المعرض إلى العديد من الأماكن، وذلك ضمن الخطة التسويقية للمتحف وكان أولها في قصر ثقافة بورسعيد في شهر يناير، ثم المركز الثقافي الهندي بالقاهر في شهر ابريل.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، أن المعرض يضم 64 لوحة تصور مجموعة من مقتنيات متحف الإسلامي وقاعاته، التقطها 39 فنان حيث شارك كلا منهم بلوحه واحده مقاس 50×70 أو لوحتين مقاس 30×40.