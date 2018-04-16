أخبار مصر - فيصل زكى

أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الرسمي لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي عن توسيع اتفاقية المشاركة بالرمز مع شركة الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تغطي الاتفاقية في مرحلتها الجديدة المزيد من الوجهات في أفريقيا وشمال آسيا وأستراليا بما يتيح مزيداً من الفائدة والراحة لعملاء الشركتين.

وستبدأ المبيعات وفق الاتفاقية الموسعة اعتبارًا من اليوم الإثنين على أن يبدأ السفر من 2 مايو القادم

وستشهد المرحلة الثانية من الاتفاقية وضع رمز مصر للطيران “MS” على رحلات الاتحاد للطيران المتجهة من أبوظبي إلى سيئول وبريسبن وملبورن وسيدني، ورحلات الصين.

كما تضع الاتحاد للطيران رمزها “EY” على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى عدد من الوجهات الأفريقية، ومن بينها نجامينا في تشاد، ونيروبي في كينيا، والخرطوم في السودان، وعنتيبي في أوغندا، وجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، ونيجيريا وإريتريا وتنزانيا عبر مركز القاهرة التشغيلي للناقل الجوي عضو تحالف ستار.

جدير بالذكر أن مصرللطيران تُسيّر ثلاث رحلات يوميا إلى أبو ظبي.