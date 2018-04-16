بودجوريتسا - أ ش أ

أعلنت لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية في جمهورية الجبل الأسود – اليوم الإثنين – أن زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم ميلو جوكانوفيتش، فاز في الانتخابات التي جرت أمس الأحد ،بنسبة 53.9% من الأصوات وفقا للمعطيات الأولية.

وذكرت اللجنة الحكومية للإشراف على انتخابات الرئاسية – في بيان – أنه بالاعتماد على أساس جرد 100% من البيانات، حصل ميلو جوكانوفيتش على نسبة 53.9% من أصوات الناخبين”.

وكانت جمهورية الجبل الأسود قد انضمت إلى حلف شمال الأطلنطي (ناتو) في أوائل يونيو 2017، وقوبل هذا الإجراء بمعارضة جزء كبير من سكان هذه الجمهورية اليوغوسلافية سابقا، حيث أشارت دراسات سابقة في هذا الصدد، إلى أن أقل من نصف السكان أيدوا انضمام بلادهم لحلف الناتو، وهذا ما أكدته الاحتجاجات التي عمت كافة أنحاء الدولة الصغيرة التي نالت استقلالها في عام 2006 .