اخبار مصر - سماء المنياوى

افتتح د أشرف البدويهي نائب رئيس جامعة الازهر اليوم الاثنين مؤتمر كلية الدراسات الانسانية حول دور اللغة الانجليزية في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام.

وفِي تصريح لاخبار مصر اوضحت د. تحيه ابو شعيشع عميدة كلية الدراسات الانسانية ان المؤتمر الذي يستمر على مدار يومان يناقش دور الترجمة في محاربه الفكر المتطرف.

واضافت د. دلال الجميعي رئيس قسم االغة الانجليزية ان من الأبحاث التي يناقشها المؤتمر؛ صورة المسلمين في الأفلام الامريكية وصورة الاسلام في الادب الانجليزي.