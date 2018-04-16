اخبار مصر - ياسمين سنبل

تنظم الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt مؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط “Middle East Investment Conference – MEIC” وذلك بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute والذي سيعقد في القاهرة لأول مرة يوم الثلاثاء المقبل.

وسوف ينعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبورصة المصرية وبمشاركة وزارة التخطيط ووزارة قطاع الاعمال العام.

ويعد مؤتمر MEIC هو أحد أهم المؤتمرات الاستثمارية في الشرق الأوسط التي تضم كبار المتحدثين الدوليين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة وكذلك تطورات الأوضاع الجيوسياسية والديموغرافية. وسيشكل المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على صناعة الاستثمار المصرية والفرص المحتملة للمستثمرين الدوليين والإقليميين، وكذلك لمناقشة تطوير الأسواق المالية الإقليمية والإتجاهات المالية العالمية.

ويشارك بالمؤتمر 25 متحدثاً لتغطية الموضوعات المطروحة للنقاش بحضور أكثر من 300 شخصية هامة من خبراء الاستثمار وصناع القرار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مشاركة عدد من خبراء الاستثمار من الولايات المتحدة وأوربا وآسيا.