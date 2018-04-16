القاهرة -أ ش أ

أعلن سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أخطر النادي بموعد “مبدئي ” لمباراته أمام “الترجي الرياضي” التونسي ، و”كمبالا سيتي ” الأوغندي ، خلال الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على أن يتم تأكيد الموعدين خلال أسبوع من الآن.

وأوضح عبد الحفيظ، في -تصريح للموقع “الرسمي ” للنادي الأهلي اليوم الإثنين- أن الكاف” حدد الرابع من مايو المقبل لمواجهة الأهلي مع الترجي بالقاهرة في الجولة الأولى، على أن يحل الأهلي ضيفا على “كمبالا سيتي “في الخامس عشر من الشهر ذاته في الجولة الثانية.

وكانت قرعة دور المجموعات قد أسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة كل من : “الترجي ” التونسي، و”تاون شيب رولرز” البوتسواني، و”كمبالا سيتي ” الأوغندي.