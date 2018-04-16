القاهرة - أ ش أ

أعلن المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، إن برلمان الوافدين سيعقد مهرجانه الثقافي الدولي الأول غدا الثلاثاء بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

وأضاف المركز – في بيان له اليوم الاثنين – أن المؤتمر سيبدأ فعالياته في العاشرة صباحا بعنوان المهرجان الثقافي الدولي الأول لسفراء الأزهر، رافعا شعار (وجعَلناكم شعوبا وقبَائل لتعارفوا)، بمشاركة أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم يعرِفون فيه ببلادهم ويعرضون أهم العادات والتقاليد والمأكولات والأنشطة الفنية والثقافية والإعلامية”.

ومن المقرر أن يحظى المهرجان بحضور قيادات الأزهر الشريف ولفيف من السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين الثقافيين، وسيفتتح بكلمات لقيادات الأزهر الشريف ولعثمان نورستاني رئيس برلمان الوافدين يعقبه عروضا فنيه لعدة دول.