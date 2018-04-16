أخبار مصر - شيماء صالح

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأثنين، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 “بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء” نهائيا.

وارجعت الحكومة تقديمها بمشروع القانون لضرورة توفير ضمانة تحفظ لشاغلي المناصب التى يخاطبها مشروع القانون حياة كريمة، عند انتهاء مدة شغلهم لها، فضلا عن الاستجابة للمتغيرات التى طرأت على مستوى الرواتب والأسعار التى شملت جميع فئات المجتمع دون استثناء.

ووفقا لمشروع القانون، يتقاضي رئيس مجلس النواب وئيس الوزراء شهريا وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصي للأجور، ويتقاضي نواب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصي للأجور، و يتقاضي نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصي للأجور، وتتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا المشروع بقانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

كما نص مشروع القانون على أن تستحق الفئات المخاطبة فى مشروع القانون معاشا شهريا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وفى حال وفاة صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضي معاشا وفقا لأنصبة الورادة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على ألا تسير أحكام هذا المشروع بالقانون على كل من صدر ضده حكما بات فى جناية أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.