أخبار مصر - سماء المنياوي وعلا الحاذق

jطورات سريعة متلاحقة تشهدها سوريا .. كان اخرها تعرضها لضربات صاروخية غربية.. لتتصدر المشهد السوري القضايا التى تفرض نفسها على الواقع العربي..

تزامن ذلك مع اعلان بيان القمة العربية بضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها،

وفي هذا الاطار .. يسعد موقع اخبار مصر ان يستضيف المحلل السياسي انور المشرف لمناقشة اخر التطورات على الاراضي السورية .