القاهرة -أ ش أ

أعلن الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، والتعليم الفني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق علي استراتيجية تطوير للتعليم ، وزيادة الدعم المقدم من البنك الدولي، وشدد علي اهتمام الرئيس بملف تطوير التعليم وتحقيق مخرجاته بشكل يخدم سوق العمل ويرفع مهارة الخريج .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير -اليوم الإثنين- للإعلان عن تفاصيل موافقة المجلس التنفيذي للبنك الدولي بالإجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم “قبل الجامعي ” فى مصر، وذلك بقرض قيمته نصف مليار دولار تسدد علي عشر سنوات .

وأضاف أن امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد سيكون عبر”بنك” للأسئلة سيكون مقره جهة سيادية ، وسيتم إرساله للطلاب علي “التابلت” الذي ستسلمه الوزارة لهم، واشار إلى أنه عقب الإجابة عن الأسئلة سيقوم الطالب بإرساله ، وستدار جميع مراحل العملية الامتحانية دون تدخل “بشري” سوي قيام الطالب بحل الامتحان.

وأوضح أن الامتحان سيكون علي مدار ثلاث سنوات، وبمستوى متكافئ بين كل المدارس ، وهو أمر متعارف عليه في نظم التقييم،واكد أن النظام الجديد سيكون ملائما للغاية لأبناء المصريين في الخارج ، حيث لن يحتاج الطالب سواء لجهاز كمبيوتر ، وسيوفر معاناة السفر للامتحان ، ونقل الأسئلة ، والقائمين علي العملية.

ولفت الوزير إلى أن المرحلة الأولى من “وثيقة” دعم استراتيجية التعليم التي يمولها البنك الدولي بنصف مليار دولار لا تشمل تطوير التعليم الفني ، وأن التعليم الفني يحظي بنصيب كبير من دعم جهات مانحة أخري وخاصة الجانب الألماني .

وفيما يتعلق بتسليم “التابلت ” لطلاب المرحلة الثانوية ، شدد الوزير على أن الهدف هو توصيل مصادر معرفة أكثر من الكتاب المدرسي ، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب من حيث قدرة الطالب الفقير الوصول إلى مصادر المعرفة علي مستوي العالم.

وأكد أن الوزارة ليس لديها قلق بشأن نسبة الأخطاء في بداية تطبيق النظام الجديد ، ولافت إلى أنه مهما بلغت نسبة الخطأ سيصبح الوضع أفضل من الوضع الحالي .

واوضح إن الوزارة قامت بشراء الكتاب الخارجي” الأضواء” وسيتم منحه للطلاب في المرحلة الابتدائية حتي المرحلة الإعدادية ، كما قامت بشراء مناهج جديدة متميزة وستوفرها مجانا للطلاب .. مشددا على أن دور المعلم في النظام الجديد سيكون للرد على أسئلة الطلاب .

ونوه بأن الوزارة حريصة على بناء الثقة مع أولياء الأمور ،لذا فإنها تقوم ببث “بشائر” النظام التعليمي الجديد كموافقة البنك الدولي علي تمويل المرحلة الأولى ، كما تراهن الوزارة على النظام الجديد .