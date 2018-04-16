القاهرة - أ ش أ

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة في ضبط مقاول مطلوب تنفيذ أحكام عليه في 12 قضية بغرامات مالية مستحقة بلغت 5 ملايين جنيه .

وتمكنت مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط المدعو صلاح.ه`.م – 48 سنة – مقاول ، والمطلوب التنفيذ عليه في 12 حكما قضائيا صادرا ضده في قضايا “مبانى”، والمقضي فيهم بالحبس سنتين وغرامة مالية مستحقة بلغت 5 ملايين وعشرون جنيها، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، أقر بها، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين .

يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة كافة صور الجريمة والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون ،خاصة الهاربين من الأحكام القضائية واجبة النفاذ .