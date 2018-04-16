الإسماعيلية - أ ش أ

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم الاثنين35 سفينة بحمولات بلغت مليونين و300 ألف طن.

وأكدت الإحصائيات الملاحية أن 19 سفينة عبرت ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت 900 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات “كوسكو فيفيل اوبمينت” التابعة لهونج كونج بحمولة

بلغت 146 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 16 سفينة بحمولات بلغت مليونا و400 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الدانماركية “موناكو ميرسك” بحمولة بلغت 221 ألف طن وهي قادمة من ماليزيا متجهة إلى المغرب وتحمل 20 ألف حاوية وتعتبر من أضخم سفن الحاويات في العالم ورافقتها قاطرة من قاطرات القناة خلال رحلة عبورها المجرى الملاحي والتي استغرقت قرابة 12 ساعة متصلة.