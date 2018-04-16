نشرة الظهيرة من اخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
الرئيس السيسي والملك سلمان يشهدان ختام تدريب “درع الخليج”
البرلمان يوافق على “السلك الدبلوماسي” في مجموعه
مروان: الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة لأزمة صيادي السويس
برتوكول تعاون بين العربية للتصنيع و”الدقهلية” بمجالات استثمارية
عبد العال: مشروع قانون “السلك الدبلوماسي” سيطبق بأثر رجعي
“النواب” يستعرض بيانات الصرف الصحي وإجازات العاملين بالخارج
شكرى يزور بوروندي غدا لمناقشة القضايا الإقليمية
تحت شعار “هنحافظ عليها” احتفالية قومية للمياه غدا
عبد العال يوضح سبب النص بندب الرئيس لقضاة “أموال الإرهابيين”
“النواب” يحيل قانوني الأحوال الشخصية للجان المختصة
“النواب” يحيل للجنة الشئون العربية خطاب السيسي أمام القمة العربية
البرلمان يحيل 199 توصية للحكومة لتنفيذها
اسماعيل يوجه بضخ كميات من السلع الغذائية استعدادا لرمضان
الأزهر يشيد بدعم الرئيس السيسي للنضال الفلسطيني
الصحف الكويتية تبرز دعوة السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني
الجنايات تودع اسباب الحكم في قضية “اللجان النوعية”
قيادات المترو يتفقدون محطات التبريد و التهوية قبل الصيف
ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 36
وضع حجر أساس أول ميناء نهري بسوهاج خلال أيام
افتتاح سوق التونسى الجديد نهاية العام
3.8 مليار جنيه لدعم الكهرباء بقنا
تأجيل محاكمة قيادات الإخوان بقضية أحداث مكتب الإرشاد لـ18 ابريل
“النواب” يرفض طلبا للنائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتضى منصور
الصحة: الدولة تدعم استثماراتها لتوفير احتياجات المواطن
شوقي: البنك الدولى يدعم التعليم بنصف مليار دولار
ارتفاع صادرات الغزل والمنسوجات 4.4% بالربع الأول من العام
انخفاض معدل البطالة إلى 11.8% في 2017
خبير: يتوقع ان يكون أول تطبيق لبورصة السلع على الغاز
السعيد: الحكومة تنفذ برنامج إصلاح جدي
ارتفاع طفيف للدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية
شاكر يتابع مؤشرات الاداء والتطوير بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
السويدي: التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والبرلمان هام لتحقيق التنمية
91 % ارتفاعا بحجم التبادل التجاري بين الصين ومصر في فبراير
وزير البترول يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان
تسجيل مليون و634 ألف عامل غير منتظم في 41 يوما
“الرقابة المالية”: 4 تريليونات جنيه حجم القطاع المالي
الوكيل: الإنتاج الإعلامي سلعة تصديرية هامة يجب حمايتها وتنميتها
بدوي: طرح شركات بالبورصة أولى مراحل تطبيق فصل الملكية عن الإدارة
3 مشروعات جديدة لخدمة الإنتاج الزراعي والحيواني
غرفة القاهرة تنظم معرض”رمضان كريم” خلال أيام
قابيل : 69% زيادة في الصادرات المصرية الي جنوب افريقيا
جنيهان تراجعا في جرام الذهب..و”عيار21″ بـ660 جنيها
“البريد” تعفي أهالي شمال سيناء من رسوم خدمات الهيئة
ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 463 مليون دولار في مارس
مصر تستهدف زيادة إيرادات ضريبة التبغ 7 مليارات جنيه
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