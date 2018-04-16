بورسعيد - أ ش أ

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد بلغت اليوم الاثنين17 سفينة.

وذكر بيان أصدرته الهيئة أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن فيما تتواجد على الأرصفة سفينتان.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات فيما تتواجد على الارصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة أخرى كما تتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة أخرى، وجاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.