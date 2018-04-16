القاهرة - أش أ

اكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن الدولة تقف وراء استثماراتها بكل قوة وتدعمها من أجل توفير احتياجات المواطن وخاصة في قطاع الأدوية.

وأضاف الوزير في تصريحات له على هامش اجتماع الجمعية العمومية لشركة أكديما اليوم الاثنين ان أكديما ضخت استثمارات جديدة تقدر بحوالي 671 مليون جنيه .

وتابع أن أكديما تساهم فى إنتاج حوالي 14% من الأدوية المتداولة بالسوق المحلى .. مشيرا إلى أنها تمتلك 19 مصنعا وقد تبرعت لصندوق دعم الدواء ب`140 مليون جنيه ليصبح إجمالى ما تبرعت به يصل الى300 مليون جنيه لشراء الأدوية المستوردة الناقصة بالأسواق .

واوضح ان هناك خطوط إنتاج جديدة لتصنيع المحاليل والأنسولين لتوفيرها بالسوق المحلى .. لافتا الى أن حجم الدواء بلغ 70 مليار جنيه.. مشيرا إلى أن أكديما ستدخل عالم إنتاج أدوية الأورام وهو ما يساعد على خفض سعرها بنسبة 40 %، وتوفر ما يقرب من 300 مليون جنيه.

من ناحيتها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أنها تدعم الاستثمارات المحلية، وتساهم فى ضخ استثمارات جديدة خاصة فى قطاع الدواء لتوفير الأدوية وألبان الأطفال، بالإضافة لتوفير فرص عمل كثيرة للشباب.