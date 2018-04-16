القاهرة -أ ش أ

ارتفعت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.4% لتبلغ 212 مليون دولار مقابل 203 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

واوضح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للغزل والمنسوجات رشا فهيم اليوم الاثنين ان المجلس يستهدف تحقيق زيادة بنحو 5% خلال العام الحالي لتصل 875 مليون دولار مقارنة بـ833 مليون دولار حققتها خلال العام الماضي.

وأضافت فهيم أن المجلس في إطار استراتيجيته لتعزيز صادراته سينظم خلال الربع الأخير من العام الحالي بعثة ترويجية إلى تونس كونها تحظى بصناعة متطورة في هذا القطاع كما تسعى إلى تحقيق تكامل صناعي في إطار اتفاقية (أغادير)”.

وأوضحت أنه جاري الآن بالتعاون المجلس التصديري للملابس التحضير للمشاركة بجناح مصري في معرض (بريمير فيزون) و المزمع عقده في فرنسا سبتمبر المقبل لأول مرة بجناح مجمع بدلا من المشاركة الفردية سابقا.