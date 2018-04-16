اخبار مصر - د.هند بدارى

اعلنت هيئة السكة الحديد اليوم عن اقتحام تروسيكل بدون لوحات معدنية شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين بكم ١٥٣/ ٠٠ بين الضبعة وغزال على خط القبارى مطروح وفر صاحبه هاربا .

واكدت الهيئة فى بيانها انه اثناء مسير قطار قطار 649 ركاب مطروح اسكندرية فوجئ سائق القطار بتروسيكل اقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور تم الاصطدام به والقاؤه خارج السكة بدون اصابات او وفيات .

وتناشد هيئة السكة الحديد قائدى المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.