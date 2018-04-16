القاهرة - أخبار مصر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، والقادة العرب المشاركين بالقمة العربية فعاليات المناورة الختامية لعملية تدريب درع الخليج المشترك، بمدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

وتشترك فى الفعاليات، عناصر من الدول المشاركة من بينها طائرات اف 16 المصرية، وعناصر من الصاعقة والمظلات والصاعقة البحرية.

يعد تدريب “درع الخليج” من أكبر المناورات المشتركة بالمنطقة التي توفر بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد لتخطيط وتنفيذ عمليات برية وجوية وبحرية مشتركة لحماية المصالح الحيوية ومكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات والعدائيات التي تستهدف أمن واستقرار منطقة الخليج العربي و الشرق الأوسط.