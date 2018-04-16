دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة, بينما غادرته سفينتا حاويات، و5 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 19 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان اليوم الاثنين – أن قطارا محملا بـ1256 طن قمح غادر الميناء, إلى جانب 83 سيارة نقل محملة بـ 4 آلاف و274 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 146 ألفا و792 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 23 ألفا و193 طنا.

وشملت حركة الصادر من الميناء ألفين و500 طن يوريا، و5 آلاف و757 طن فوسفات, و3 آلاف و13 طن رمل، وألفين 552 طن ملح، و568 طن شبة.