اخبار مصر - سماء المنياوى

اكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري على أن الحكومة المصرية قامت بعمل برنامج إصلاح اقتصادي جذري ولم تأخذ لأول مرة بسياسة المسكنات والمهدئات، بل اختارت حلولا جذرية حقيقية.

جاء ذلك صباح اليوم الاثنين خلال مشاركتها في الموتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات والذي يعقد بالتعاون بين منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصرية.

واوضحت أن الدولة أعلنت الاستراتيجية في 2016، بمشاركة كاملة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والحكومة.

وأضافت السعيد أنها شاركت كخبير وساهمت في وضع هذه الاستراتيجية بمشاركة حقيقية من قبل القطاع الخاص والمجتمع المدني ووضع الإطار العام لها والمنسق الرئيسي لعملية وضع الاستراتيجية في حيز التنفيذ.

وأكدت أن الحكومة المصرية بمختلف وزاراتها، ومنها وزارة التخطيط حريصين على تواجد القطاع الخاص والمجتمع المدني كشريك في وضع خطط التنمية، لافتة إلى أن دور الحكومة سيكون كمراقب لتنفيذ هذه الخطط.

وأشارت السعيد الى العمل لمضاعفة معدل التنمية خلال 4 سنوات القادمة، لافتة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق التنمية التي تصل لطموح المصريين وترضي احتياجاتهم.