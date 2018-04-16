القاهرة -أ ش أ

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال, أمس الأحد, وأن الحمل الأقصى المتوقع, اليوم الاثنين, يبلغ 25 ألفا و800 ميجاوات مقابل 25 ألفا و700 ميجاوات أمس الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 18 ألفا و35 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول.

ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة خدمة العملاء بالكهرباء (كول سنتر)، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال الخط الساخن (121) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.