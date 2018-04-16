القاهرة - أ ش أ

شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في عدد من البنوك العاملة في مصر, وبلغ متوسط سعر صرف الدولار 17.58جنيه .

وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي ليسجل 17.57جنيه للشراء، و17.67جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار ليسجل 17.63جنيه للشراء، و17.73جنيه للبيع، وفي بنك مصر ارتفع سعر الدولار بمقدار واحد قرش ليسجل 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، ارتفع سعر الدولار بمقدار قرشين ليسجل 17.64 جنيه للشراء، و17.74جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي، ارتفع سعر الدولار بمقدار واحد قرش ليسجل 17.59 جنيه للشراء، و17.69جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية ارتفع سعر الدولار قرشين ليسجل 17.62جنيه للشراء، و17.72جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني ارتفع سعر الدولار بمقدار 4 قروش ليسجل 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع، وفي بنك البركة ارتفع سعر الدولار بمقدار واحد قرش ليسجل 17.65جنيه للشراء، و17.75جنيه للبيع, وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، ارتفع سعر الدولار ليسجل 17.66جنيه للشراء و17.76جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي، ارتفع سعر الدولار بمقدار واحد قرش ليسجل 17.62جنيه للشراء، و17.72جنيه للبيع.