القاهرة - أ ش أ

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل إعادة محاكمة 13 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر إلى جلسة بعد غد الأربعاء وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو 2013.

وجاء قرار التأجيل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير 2016 بنقض “إلغاء” الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد بحق المتهمين وإعادة محاكمتهم, حيث شمل حكم النقض 13 متهما تقدموا بطعون من أصل 18 محكوما عليه في القضية إذ تقتصر الطعون أمام محكمة النقض على المتهمين ممن صدرت الأحكام الجنائية بحقهم بصورة حضورية ويقومون بتنفيذها بالفعل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي قد سبق وأصدرت حكما في شهر فبراير 2015 بمعاقبة أعضاء الجماعة الإرهابية عبدالرحيم محمد عبدالرحيم, ومصطفى

عبدالعظيم درويش, ومحمد عبدالعظيم البشلاوي, وعاطف عبدالجليل السمري, بالإعدام شنقا.