اخبار مصر - سما المنياوى

شدد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اهمية التعاون بين اطياف المجتمع لتحقيق المسئولية المجتمعية لصناعة خدمات ترقى بالدولة.

جاء ذلك صباح اليوم الاثنين خلال كلمته في الموتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات والذي يعقد بالتعاون بين منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصرية.

واوضح القاضي أن تمتع كل مصري بتأمين اجتماعي أمر ضروري، مشيرا إلى مساهمة قطاع الاتصالات في شهادات أمان لدورها في المسئولية المجتمعية.

وأضاف أن قطاع الاتصالات قدم خدمات عديدة للقطاع المجتمعي بالتعاون مع القطاع المدني والشركات مثل المشاركة في الجزء التعليمي، والصحية مؤكدا أن المسئولية المجتمعية لا تنحصر في وسائل العطف ولكن هي بناء للمجتمع وتحقيق أهداف الدولة.