برلين-أ ش أ

أعرب وزير الدولة الألماني للشئون الأوروبية مايكل روث، عن اقتناعه بضرورة فرض عقوبات أوروبية على روسيا، بهدف دفعها إلى الجلوس على طاولة المفاوضات .

واكد روث -اليوم الاثنين – إن العقوبات ليست هدفا في حد ذاته ، وانما يجب أن تكون حافزا للعودة إلى طاولة المفاوضات للعمل على التوصل إلى حلول منطقية.

ودعا روث الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل جبهة موحدة ضد روسيا تهدف إلى تخفيف حدة التوترات، إلا انه حذر من مغبة تبني ردود فعل معادية لروسيا .