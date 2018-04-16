اخبار مصر - احمد عوض

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن و هى عمان ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 141 راكبا و 108 شاحنة بضائع و 14 سيارة كما تغادر السفينتين مسرة و النوى اكسبريس و على متنهم 290 راكبا و 73 شاحنة بضائع و 9 سيارة .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة الرياض و على متنها 297 راكبا و 5 شاحنة بضائع و 9 شاحنة عفش ركاب و 25 سيارة وغادرت ثلاث سفن و هى الرياض ، الحرية ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 341 راكب و 166 شاحنة بضائع و 16 سيارة .

على جانب اخر ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 904 راكبا منهم 44 معتمرا و تداول 121 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 204 راكبا و 10 براد و 4 تريلا كما تغادر السفينة سينا و على متنها 44 راكبا و 9 براد و 33 تريلا .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 241 راكبا و 7 براد و 5 تريلا و 2 باص جيت فيما غادرت السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 415 راكبا منهم 44 معتمرا و 1 باص عمرة و 40 برادا و 13 تريلا و 2 سيارة و 2 باص جيت.