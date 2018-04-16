رام الله-أ ش أ

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أنه سيتم اليوم توجيه رسائل رسمية لرئاسة قمة القدس الممثلة بالمملكة العربية السعودية وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهدف التنسيق معهما لوضع آلية تنفيذية للقرارات التي تم اتخاذها بشأن القضية الفلسطينية ووضع جدول زمني لتطبيقها ومن ثم البدء الفوري بالتنفيذ.

و صرح المالكي -اليوم الاثنين- إن القادة العرب تبنوا كافة القرارات التي اعتمدها وزراء الخارجية العرب وتتعلق بقضيتنا دون تحفظ أو تعديل، وشدد على أهمية هذه المواقف الداعمة لشعبنا وحقوقه لاسيما الاستجابة مع مطلبنا بتسمية القمة “قمة القدس” وتقديم الدعم المالي لها ولوكالة الأونروا.

وأوضح المالكي في سياق ذي صلة أنه يجري التنسيق حاليا مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تحضيرا للاجتماع الهام لوزراء خارجية دول المنظمة الذي سيعقد في دكا خلال شهر مايو المقبل.

وفيما يتعلق بالجولة الخارجية القادمة للرئيس محمود عباس ، أشار المالكي إلي أن الرئيس سيشرع بهذه الجولة في أمريكا اللاتينية بعد انتهاء أعمال المجلس الوطني وذلك بعد تلقيه دعوة رسمية بهذا الشأن.